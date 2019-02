(Belga) Une météorite est tombée vendredi sur Cuba, provoquant une forte explosion entendue dans plusieurs localités de la province de Pinar del Rio (ouest), a indiqué un membre de l'Institut national d'astronomie.

De nombreux Cubains ont partagé sur les réseaux sociaux des images et des vidéos de la chute de la météorite, vers 14H00 locale (17H00 GMT), accompagnée d'un éclair. Des journalistes de la télévision locale Telepinar ont publié des photos montrant des roches noires, de la taille d'un poing, tombées sur la ville touristique de Viñales. Surpris, des habitants sont sortis dans les rues, a témoigné le vice-président du conseil de l'administration de Vinales, Osmany Moseguí, en précisant qu'aucun blessé n'avait été recensé. "Des pierres sont tombées", a-t-il ajouté, la plus grosse d'entre elles - mesurant entre "20 et 30 centimètres" - "a laissé des traces de son impact" sur une route menant à une attraction touristique de la ville, a-t-il ajouté. Outre Vinales, l'explosion a notamment été entendue dans les localités de Consolación del Sur, Minas de Matahambre, et Martínez, a rapporté l'Agence cubaine d'informations (ACN, officielle). "Nous sommes en présence d'une météorite de type rocheux, avec un alliage de fer et de nickel, et contenant également une grande quantité de silicate de magnésium", a précisé un spécialiste de l'Institut national de géophysique et d'astronomie, Efrén Jaimez Salgado, cité par la Radio Guamá. (Belga)