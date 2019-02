Cérémonie 2019 des Machins du cinéma belge - "Le Machin de la première réplique" va à une tirade de Bouli Lanners

(Belga) La 8e cérémonie des Machins du cinéma belge s'est déroulée, vendredi soir, à la Bodega à Molenbeek-Saint-Jean. Au total, 5 prix ont été décernés pour récompenser, de manière décalée, les petites mains de la production cinématographique.

Le Machin de la première réplique a été remis à Bouli Lanners pour sa réplique "C'est bien, je vois qu'il y a beaucoup plus de monde à son enterrement qu'à notre mariage" dans la comédie "Troisièmes noces". Cette phrase était en compétition avec "Je la mets où je veux. T'en veux encore? Vas-y prends le chargeur!" dans le film "Laissez bronzer les cadavres", "On va devoir se séparer de Jean-Luc", dans "Nos batailles", "Mmmmmmm Mmmm" dans le court métrage "La grande vacance", "Alors vous avez déjà fait des enfants à 4 femmes différentes", dans le documentaire "Ni juge ni soumise" et "Savez-vous ce qu'il va se passer dimanche prochain?", dans le court métrage de fiction "D'un château l'autre". Le Machin du super papa a été décerné à François Damiens pour son éducation particulière dans "Mon ket". Le Machin du Recyclage est revenu à Yves Hinant et Jean Libon pour le recyclage de leur propre émission télé "Ni juge ni soumise". Le Machin du tout petit métier du cinéma, pour une réalisatrice de long métrage de fiction qui sort en salle, est allé à Amélie Van Elmbt pour le film "Drôle de père". Le Love Machin Coïtus Interruptus est revenu au documentaire "La grand-messe". (Belga)