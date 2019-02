Battus 3-0, les Zèbres prennent une claque chez leur voisin hurlu

Dans un duel opposant les deux Hennuyers de Jupiler Pro League, c’est Mouscron qui avait endossé le costume de l’ogre, dévorant de pâles Zèbres et s’imposant méritoirement.

Mouscron a aligné un troisième succès d’affilée vendredi contre Charleroi à l’occasion du match d’ouverture de la 24e journée du championnat de Belgique de football (3-0). Mergim Vojvoda (38e, 1-0), qui fêtait son 24e anniversaire, Sidney Friede (60e, 2-0) et Marko Bakic (3-0) ont signé une victoire qui permet aux Hurlus de remonter à la 11e place (26 points) et d’entrevoir le maintien de D1. Par contre, les Zèbres (34 points) restent 8e.

Charleroi a lancé la première alerte par Victor Osimhen dont le tir a été repoussé par Jean Butez (2e) mais ce coup d’éclat est resté sans suite. Les Zèbres ont ainsi laissé la possession du ballon aux Mouscronnois (61% en première période). Devant, malgré un beau décalage (15e), David Henen n’a pas fait paniquer la défense adverse et au milieu, Marco Ilaimaharitra n’avait pas la carburation attendue. S’il y avait beaucoup de déchet technique des deux côtés, Mouscron avait au moins le mérite de prendre des initiatives. Bakic, qui a récupéré un second ballon, a envoyé un boulet des 30 mètres que Nicolas Penneteau a repoussé des poings (13e). Après avoir vu un tir de Manuel Benson passer juste à côté, le gardien carolo a été lobé par un envoi de Vojvoda, dévié par Gabriele Angella (38e, 1-0).

A la reprise, les Hurlus ont tenté de faire fructifier ce goal venu de nulle part. La montée au jeu de Ryota Morioka, à peine arrivé d’Anderlecht (46e), n’a pas ravigoté le jeu de Charleroi, qui a vu Penneteau remporter un duel face à face avec Taiwo Awoniyi (54e). A Mouscron, Benson s’est réactivé sur le flanc gauche. Après avoir été contré par Penneteau (59e), l’ailier a forcé le passage dans le rectangle avant de servir Friede, qui était isolé (60e, 2-0). Alors qu’ils semblaient dans les cordes, les Carolos ont eu une belle occasion de réduire la marque par Osimhen bien servi par Morioka (65e). Toutefois, Mouscron n’était pas rassasié: Awoniyi percutait côté droit avant de mettre le ballon en retrait à Bakic dont la première reprise est repoussée. Mais le Monténégrin n’a pas laissé passer sa seconde chance (73e, 3-0).

Mouscron est solide à domicile où il n’a plus été battu depuis le 29 septembre et a pris 18 de ses 26 points. Comme le Standard, Gand, Genk et Anderlecht, Charleroi a perdu des plumes au Canonnier. Les Zèbres ont en outre confirmé leur faiblesse en déplacement où, malgré leur succès au Club Bruges, ils n’ont pris que 11 points sur 36.