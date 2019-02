VIDÉO | NBA: non sélectionné pour le All Star Game, Rudy Gobert passe de la colère aux larmes

Le pivot français d’Utah Rudy Gobert a fait part de sa colère vendredi au lendemain de sa non-sélection pour le All Star Game, avant de devoir abréger son point-presse, déçu et en larmes.

«Cela m’a surpris, mais on sait tous comment fonctionne la NBA, la direction qu’elle est en train de prendre, mais je pensais que j’avais mes chances», a expliqué Gobert à l’issue de l’entraînement de son équipe.

«C’est un manque de respect, non seulement à mon égard mais à l’égard de mon équipe, de mes dirigeants et du basket. Tous les entraîneurs mettent en avant la défense, ils parlent tous les jours de défense, ils disent que c’est un honneur de faire des interceptions et de gagner, mais au moment de voter, ils ne sont pas capables de récompenser le meilleur défenseur de NBA», a regretté l’international français.

«Le message qu’on envoie aux enfants, c’est que défendre, ce n’est pas important, gagner ce n’est pas important, ce n’est pas bien pour le futur de ce championnat», a-t-il estimé.

A 26 ans, Gobert attend, en effet, toujours sa première sélection pour le All Star Game, le match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de NBA.

«Pas bon»

Elu meilleur défenseur de NBA en juin dernier, Gobert n’a pas été retenu dans la liste des 14 remplaçants qui a été publiée jeudi alors qu’il réalise la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 15 points, 12,8 rebonds et 2,2 contres par match.

«Être All Star, cela laisse une trace, je ne joue pas pour l’argent, tout ce que je fais, c’est pour gagner, cela serait bien d’être récompensé», a poursuivi Gobert.

Il a révélé avoir passé «une nuit difficile» et que sa mère l’avait appelé en larmes après la publication de la liste des remplaçants.

Gobert a encore répondu à quelques questions, puis la voix chevrotante et en larmes, il a mis fin au point presse, ce qui lui a valu des moqueries sur Twitter de deux joueurs de Golden State, Draymond Green et Andre Iguodala, eux aussi snobés pour le All Star Game.

«Cela veut dire que je devrais pleurer aussi… Pas de Charlotte», a ainsi tweeté Green.

Plus tôt, l’entraîneur d’Utah Quin Snyder, le manageur général du Jazz Dennis Lindsey et ses coéquipiers avaient exprimé leur incrédulité

«Rudy Gobert doit absolument être un All Star», a ainsi déclaré Snyder à la chaîne de télévision ESPN.

«C’est l’un des joueurs qui a le plus grand impact dans ce championnat. C’est clair, ce n’est pas subjectif et cela montre que le processus de sélection n’est pas bon», a-t-il accusé.