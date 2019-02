Le vol de rapatriement vers l’Arménie de la famille Khmoyan est annulé

La famille Khmoyan ne sera pas rapatriée vers l’Arménie ce samedi. «Le vol est annulé», a indiqué vendredi soir leur avocat Bruno Soenen, sans préciser les raisons de cette annulation.

Cette famille composée des deux parents et de deux enfants de 2 et 8 ans était arrivée en Belgique en 2009. Une demande d’asile a été refusée et la famille a pris la fuite lors d’une tentative d’expulsion en 2014.

Le 8 janvier dernier, la famille a été interpellée à Borgerhout (Anvers) avant d’être conduite au centre fermé 127bis à Steenokkerzeel.

Un pédopsychiatre a diagnostiqué chez la fille aînée, Anna-Maria, un début de «déstabilisation narcissique et de déstabilisation identitaire, ainsi que des signes d’insécurité». Des problèmes qui ne feraient que prendre de l’ampleur à mesure que l’enfermement se prolongera.

Jeudi, l’avocat a appris qu’un vol de rapatriement avait été programmé samedi. Depuis cette annonce, la fillette a de nouveau vécu en état de stress, indique Me Soenen.

Le vol étant annulé, la famille sera installée lundi dans un centre de retour ouvert.