VIDÉO | NBA: retour gagnant pour LeBron James qui offre le derby aux Lakers

Après cinq semaines d’absence, LeBron James a frappé fort pour son retour sur les parquets NBA jeudi et conduit les Lakers à la victoire (123-120 après prolongation) dans le derby de Los Angeles face aux Clippers.

«King James», 34 ans, n’avait plus joué depuis le 25 décembre et un duel contre Golden State durant lequel il s’était blessé aux adducteurs.

Malgré cette absence de 17 matchs, la plus longue de sa carrière, il n’a eu besoin que de la première période, bouclée avec seulement quatre points, pour retrouver ses repères.

Pour son premier match de l’année 2019, le triple champion NBA a frôlé le «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 24 points, 14 rebonds et neuf passes décisives en 40 minutes de présence.

Il a surtout rassuré une équipe qui, en son absence, a perdu onze matchs et a rétrogradé de la 4e à la 9e place au classement de la conférence Ouest.

«Je ne suis qu’à 80% pour le moment, il va me falloir un peu de temps pour retrouver mon rythme, je n’ai pas très bien shooté, mais j’ai réussi à aider mon équipe», a-t-il expliqué à l’issue de la rencontre.

«J’ai bossé comme un malade pour pouvoir être à ce niveau, ça a été la période la plus dure de ma carrière, cela fait du bien de rejouer», a reconnu le N.23 des Lakers.