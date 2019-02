Assises Flandre occidentale - Betelguiriev déclaré coupable de meurtre, Van Geel de complicité (2)

Le jury populaire a déclaré Suleyman Betelguiriev, 25 ans, coupable du meurtre de Mikey Peeters, 19 ans. En mai 2014, la victime avait été mortellement poignardée sur la grand-place de Bruges. Steven Van Geel, 26 ans, qui avait demandé son acquittement, est déclaré coupable de complicité.

Les faits remontent à la nuit du 29 au 30 mai 2014, quand la victime s'était bagarrée, vers 05h00 du matin, avec deux autres jeunes hommes. Elle avait finalement été atteinte de six coups de couteau.

Betelguiriev et Van Geel se sont alors enfuis vers Ostende, où ils ont pris un train pour Louvain. Un jour et demi plus tard, Van Geel s'est présenté à la police. Avec l'aide de son père, Betelguiriev s'est par contre enfui en Tchétchénie via l'Ukraine. Il a été jugé par défaut.

La défense de Steven Van Geel a plaidé l'acquittement. Le procureur général Serge Malefason avait par contre laissé entendre qu'il pouvait également être considéré comme un complice. Le jury ne l'a finalement pas déclaré coupable d'homicide involontaire, mais a estimé qu'il était bien complice.

Pour les jurés, la culpabilité de Suleyman Betelguiriev ne faisait aucun doute. Les images des caméras de surveillance montrent clairement l'accusé poignarder sa victime dans le dos et le cou. "La nature de l'arme utilisée, le nombre de coups portés et la position des coups ne laissent aucun doute sur le fait qu'il avait l'intention de tuer Mikey Peeters", indique le jury.

Les débats sur la peine vont commencer immédiatement. Suleyman Betelguiriev risque 30 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire. En tant que complice, Steven Van Geel peut être condamné à 20 ans de prison.