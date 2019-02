3 500 clients Ores privés de courant dans le Tournaisis

Il y a eu une très grosse panne de courant, vendredi vers 19 h, dans le Tournaisis privant 3500 foyers d’électricité.

Rien à voir avec le redouté «black-out» ou avec une quelconque attaque extraterrestre, une partie de la Wapi a été plongée dans le noir vendredi soir. Selon le porte-parole d’Ores, Jean-Michel Brebant, «la panne de courant qui affecte une partie du Tournaisis, ce vendredi soir, est due à une avarie sur un câble d’alimentation principal partant d’Antoing. En tout, environ 3 500 clients d’Ores ont été impactés. Les équipes sont sur le terrain et rétablissent progressivement la situation…»

Vers 20 h, il ne restait plus que 300 foyers à réapprovisionner, ce qui devait être fait dans les minutes qui suivaient. On ignore l’origine précise de la panne mais il s’agirait plus que vraisemblablement d’un court-circuit qui a eu pour effet de déclencher les disjoncteurs de la cabine située à Antoing.

Vaulx, Havinnes, Gaurain, Béclers, Thimougies, Quartes, Velaines, Popuelle, Maulde, Forest, Cordes, Montreuil-au-bois, Anvaing et Arc Wattripont figurent (notamment?) parmi les villages impactés.

Si la panne devait se reproduire et être plus importante que prévu, des groupes électrogènes pourraient alors être mis en action, mais à l’heure d’écrire ces lignes, il n’était pas (encore) question d’en arriver là.