La Société wallonne des eaux (SWDE) a inauguré vendredi un nouveau bâtiment administratif sur les hauteurs de Loyers, en présence du bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. L'édifice remplace le site historique de la rue Joseph Saintraint, dans le centre de Namur.

La disparition des bureaux de centre-ville s'inscrit dans le programme de rationalisation des implantations géographiques de la SWDE, déjà entamé à Aye, Stembert ou Gaurain-Ramecroix. Le déménagement vise aussi à offrir de meilleures conditions de travail au personnel car les anciennes installations devenaient trop vétustes, en plus de difficultés d'accès et de l'absence de parking. "Des difficultés que le futur chantier du parking souterrain du palais de justice de Namur aurait encore aggravées", a souligné M. Prévot.

La solution d'un nouveau bâtiment sur les hauteurs de Loyers est apparue comme la plus rentable et fonctionnelle. En outre, cet investissement de 6,5 millions d'euros dans un bâti neuf et donc plus écologique, n'aura pas plus d'impact sur les coûts d'exploitation de la SWDE que si les 61 membres du personnel étaient restés dans le centre-ville.