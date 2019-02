C'est reparti pour les travaux à Tournai

Divers travaux de voirie vont être entrepris en ville dans le courant du mois de février. Petit aperçu non exhaustif de ce qui attend les automobilistes...

Tout comme il est impossible de faire une omelette sans casser des œufs, il est tout à fait utopique de croire que l’on puisse effectuer des travaux de voiries sans provoquer certains embarras de circulation. Aussi, pour limiter autant que faire se peut les nuisances, le service des travaux de la ville de Tournai nous communique une liste de chantiers qui vont être entrepris dans les prochains jours.

Gaz et électricité à la rue Général Piron

Dans le cadre des travaux relatifs à la réfection de la voirie de cette rue, l’entreprise Vereecke entamera prochainement, pour le compte d’Ores et de Proximus, des travaux de pose de câbles électriques et de conduite de gaz dans ladite rue et dans la rue Allard l’Olivier. Ces travaux débuteront le 4 février prochain et se termineront (en principe) le 31 mai. Des dates qui pourraient toutefois varier en fonction des conditions climatiques.

Ce chantier comportera trois phases.

Durant la première, la rue Général Piron sera barrée et interdite à la circulation sur la portion comprise entre les rues Allard l’Olivier et Vieux Chemin d’Ere. Une déviation sera prévue (30 jours ouvrables) et la signalisation adéquate sera placée. La seconde phase concernera toujours la rue Général Piron, plus particulièrement la portion comprise entre les rues Vieux Chemin d’Ere et des Sports en demi-voirie. La dernière phase impactera la rue Allard l’Olivier, en demi-voirie.

Au terme de ces travaux préparatoires, la Ville pourra entamer les travaux de voirie proprement dit, dès le 1er août prochain. Nous y reviendrons.

De la fibre optique à la rue du Quesnoy et place Clovis

L’entreprise Jacops SUD SA procédera à des travaux de pose de fibre optique à la rue du Quesnoy et à la place Clovis à partir du lundi 4 février 2019 jusqu’au 29 mars prochain. Sur la place Clovis, la route sera barrée et la partie de voirie située devant l’église St-Brice sera mise à double sens.

Pour ce qui concerne la rue du Quesnoy, le stationnement sera interdit en trottoir. Notez que les dates indiquées peuvent également varier en fonction de la météo…

Réparation provisoire de voirie rue Madame

Dans le cadre du projet «Technicité - îlot Madame», la firme Carrières et Terrassements procédera, du 4 au 5 février, pour le compte d’Ores, à des travaux de réparation provisoire de voirie à la rue Madame.

Bref, si vous pouvez éviter de circuler en voiture dans ces différents quartiers durant les périodes indiquées, ce serait mieux. Et si vous ne le pouvez pas, prenez votre mal en patience et respectez les signalisations mises en place…