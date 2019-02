La victime de l’incendie du Vert Bocage emmenée au centre des grands brûlés de Gand

Alors que la victime de l’incendie de jeudi soir au Vert Bocage a été emmenée au centre des grands brûlés à Gand, l’enquête se poursuit.

Grièvement brûlée lors de l’incendie qui, ce jeudi vers 20 h, a touché le logement qu’elle occupe depuis 1993 dans la cité du Vert Bocage, à Tournai, Marie-Thérèse, 64 ans, a été hospitalisée au centre des grands brûlés, à Gand.

Nous avons appris que des enquêteurs sont descendus sur les lieux ce vendredi pour tenter de déterminer les causes de cet incendie. On en saura sans doute un peu plus à ce sujet dans le courant de la semaine prochaine.

Toutes les personnes évacuées jeudi soir ont pu regagner leur logement dans l’heure qui a suivi l’intervention des pompiers, à l’exception de la locataire qui logeait juste au-dessus du rez-de-chaussée sinistré. Celle-ci a trouvé provisoirement un toit auprès de membres de sa famille.

«En réalité, l’alimentation en gaz de la maison où s’est déclaré l’incendie, a d'être coupée pour des raisons de sécurité, la locataire du dessus ne dispose donc plus de chauffage, nous a expliqué Devrim Gumus, directeur de la société de logements sociaux du Logis tournaisien à laquelle appartient l’habitation incendiée. Comme je vous l’expliquais sur les lieux, le gaz de ville arrive à l’entrée de chacune de ces habitations et il appartient au locataire de se raccorder ou pas.»

Dans le cas présent, on ignore s’il y a eu ou non une défectuosité au niveau des conduites de gaz. Quoi qu’il en soit, celles-ci devront être vérifiées car elles ont pu être fragilisées sous l’effet de la chaleur. Ce n’est que quand les responsables du Logis auront la certitude qu’il n’y a plus aucun risque, que la maison sera à nouveau alimentée en gaz de ville.

Et que la locataire du dessus pourra regagner ses pénates.