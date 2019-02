Un taux d’insertion de 80% pour les formations en transport et logistique à Liège

Le centre de compétence Forem Logistique Liège a enregistré, en 2018, un taux d’insertion de 81,16% au niveau des formations qualifiantes dispensées auprès de 1 553 demandeurs d’emploi, a indiqué vendredi Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale du Forem.

Le centre de compétence Forem Logistique Liège, installé dans la zone d’activités Liege Logistics de Liege Airport, est dédié aux métiers du transport et de la logistique. Sur plus de 10.000 m2, on y dispense des formations qualifiantes pour demandeurs d’emploi et des modules à la carte pour entreprises dans des métiers dits en pénurie ou fonctions critiques (chauffeur, magasinier, conducteur de chariot élévateur, employé logistique…). Au total, 1 878 personnes y ont été formées en 2018 (demandeurs d’emploi, travailleurs et étudiants).

«Avec du matériel professionnel, on y reproduit la vie réelle des entreprises. Ce sont des formations qui mènent à l’emploi puisqu’on a atteint en 2018 un taux d’insertion de 81,16% pour 1 553 demandeurs d’emploi formés», souligne l’administratrice générale du Forem.

En 2018, 209 permis et 702 brevets (cariste, pontier et nacelle) y ont été délivrés.

Au niveau des services aux entreprises, ce centre de compétences du Forem dénombrait 1 006 entreprises clientes en 2018. «On propose désormais à l’entreprise de configurer son offre d’emploi afin qu’elle soit bien calibrée et ainsi plus rapidement satisfaite».