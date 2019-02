Marouane Fellaini transféré en Chine, c’est confirmé

C’est fait: Marouane Fellaini a signé son transfert pour le club chinois de Shandong Luneng Taishan FC.

Manchester United l’a confirmé ce vendredi: Marouane Fellaini quitte les «Red Devils» pour rejoindre la Chine où il portera le maillot de Shandong Luneng Taishan FC.

Après Axel Witsel à Tianjin Quanjian, Yannick Carrasco à Dalian Yifang et Mousa Dembélé à Guangzhou R&F, la Chinese Super League (CSL) accueille donc un quatrième Diable rouge.

Pas toujours très apprécié par le public d’Old Trafford et loin d’être aussi protégé par Ole Gunnar Solksjaer qu’il ne l’était par José Mourinho, l’ancien joueur du Standard quitte la Premier League après 177 apparitions sous le maillot de Manchester United (soit le même nombre de matches qu’avec Everton).

Au total, Marouane Fellaini a incrit 22 buts, délivré 12 passes décisives et remporté quatre trophées avec Manchester United: la FA Cup et la Community Shield en 2016 et la Coupe de la Ligue et l’Europa League en 2017.