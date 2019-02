Prêté sur le fil à Crystal Palace, Michy Batshuayi devrait déjà jouer ce samedi

Roy Hodgson, le coach de Crystal Palace, espère pouvoir déjà compter sur Michy Batshuayi dès samedi (16h00) contre Fulham lors de la 25e journée de Premier League.

Le transfert de Michy Batshuayi, prêté par Chelsea jusqu’au terme de la saison, ne s’est réglé que tard jeudi, dans les dernières minutes du mercato.

🦇 Batsman Returns to London!



Welcome to the Palace, @mbatshuayi 👊 #CPFC 🦅

👉 https://t.co/GXoBd1Ujhn pic.twitter.com/eVQgrN8uD5