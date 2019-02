Climate Challenge: des élèves de Woluwe-St-Lambert négocient le virage écologique

Une soixantaine d’élèves de 5e et 6e année de l’institut des Dames de Marie, situé à Woluwe-Saint-Lambert, ont participé, vendredi matin, à la nouvelle édition du Climate Challenge. L’objectif est que les élèves soient mis en situation réelle d’une conférence des Nations-Unies pour le Climat et réfléchissent à son fonctionnement et ses implications.

Chaque délégation a commencé par présenter un blason reprenant les intérêts du pays qu’elle défendait. Les différentes délégations ont ensuite formé des alliances et défini des stratégies communes. Les experts des différents pays se sont réunis en groupe pour aborder les 4 thèmes soumis à débat, à savoir l’alimentation, la réduction des gaz à effet de serre, les réfugiés et le fonds climatique.

Les élèves se sont enfin rassemblés dans une salle pour présenter les propositions qui ont émergé et pour passer au vote. «J’étais assez pessimiste avant, mais je vois que des pays plus sécurisés arrivent quand même à donner et ça me donne de l’espoir pour le futur», explique un des élèves à l’issue des débats.

Les jeunes pourront, par la suite, faire valoir des propositions pour construire une Belgique plus écologique via la plateforme internet Ideas For The Planet. Ceux dont les idées auront été les plus plébiscitées seront invités à un débat avec les chefs de parti, avec en ligne de mire les élections de mai 2019.

Le Climate Challenge est une initiative de l’organisation pour la conservation de la nature WWF, soutenue par le SPF Environnement, Service des Changements Climatiques. L’objectif est de permettre aux élèves de prendre conscience de l’importance de l’engagement politique et citoyen en faveur du climat. Le Climate challenge est organisé depuis environ 5 ans, avec une trentaine de sessions pas année.

Le WWF rappelle que, d’après l’Agence européenne de l’Environnement, la Belgique va manquer son objectif pour 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que la pression pour augmenter l’ambition climatique européenne pour 2030 s’est intensifiée.