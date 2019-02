Générations solidaires: participez à notre appel à projets!

Vous développez un projet solidaire dans votre quartier, dans votre commune, dans votre région? Faites-nous connaître votre expérience! Et ne manquez pas l’occasion de remporter de la visibilité, un prix financier et un coaching personnalisé.

Aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles, des citoyens au grand cœur mobilisent de belles énergies autour d’eux pour apporter de nouvelles perspectives d’avenir.

En recherchant des solutions originales, innovantes à des problèmes concrets.

Dans le cadre de la 3e édition de son appel à projets, Générations solidaires les met en lumière pour en inspirer d’autres.

Cette année encore, notre ASBL poursuit sa collaboration avec la Fondation Roi Baudouin: «Générations solidaires colle parfaitement aux objectifs que nous poursuivons à la Fondation, explique sa directrice, Françoise Pissart. Cet appel à projets permet de soutenir des initiatives locales portées par des citoyens. L’expertise de la Fondation Roi Baudouin, c’est la mise sur pied d’un jury indépendant qui va choisir dix projets. C’est aussi un accompagnement personnalisé des trois lauréats car la bonne volonté, le cœur, ne suffisent pas. Les associations ont besoin de soutien concret pour faire en sorte que leurs projets réussissent ».

Pour participer, l’équipe du projet doit impliquer au moins un jeune de moins de 26 ans. Le projet présenté doit porter des valeurs de solidarité par des retombées concrètes et avoir un caractère innovant. Le projet doit aussi répondre à un besoin insatisfait, être durable dans le temps et réplicable (avoir valeur d’exemple et pouvoir être répliqué ailleurs).

Valoriser les initiatives des citoyens

«Ce qui est formidable dans la collaboration avec L’Avenir, c’est qu’on bénéfice d’un porte-voix exceptionnel pour valoriser ces initiatives citoyennes, poursuit Françoise Pissart. Et dans le climat un peu morose que nous connaissons actuellement, on en a tellement besoin!»

Vous souhaitez nous faire part d’un projet? N’attendez pas le 14 février pour participer! Et si vous n’êtes pas concerné personnellement par cette initiative, merci de relayer cette information vers les associations que vous connaissez pour nous aider à mettre en place, ensemble, un monde plus solidaire!