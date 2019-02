Étudiant kotteur, êtes-vous concerné par la prime wallonne de 1000€? Vérifiez-le ici

Les étudiants du supérieur dont l’école se situe à plus d’une heure de chez eux pourront recevoir dès la rentrée prochaine un forfait d’aide à la location d’un kot. Une liste existe par commune pour vérifier si vous êtes concerné.

Vous habitez Ath et vous voulez étudier à Louvain-la-Neuve, mais vous ne savez pas si vous aurez droit à cette nouvelle prime de 1000 euros par an si vous kottez à plus d’une heure de chez vous?

Une liste existe pour chaque établissement du supérieur concerné par la mesure du gouvernement wallon. Les données sont rassemblées dans le module ci-dessous.

Il vous suffit de taper le nom de votre commune (sans accent) et vous verrez apparaître dans la première colonne du tableau les universités et hautes écoles dans laquelle vous pourriez prétendre à la prime.

Vous pouvez également faire l’inverse, c’est-à-dire taper le nom d’un établissement et voir dans la ligne correspondante toutes les communes concernées par la prime.

Les étudiants concernés sont ceux qui possèdent un bail étudiant enregistré et dont le domicile familial se situe à plus d’une heure en voiture (deux heures aller-retour) de leur université ou haute école et donc, de leur kot.

Au total, 114 implantations scolaires sont concernées et 10 000 étudiants potentiellement éligibles à la prime sur quelque 160 000 au total.

Rappelons que la mesure est wallonne et ne concerne donc pas Bruxelles pour le moment. Un accord de coopération entre les deux régions est néanmoins évoqué et pourrait permettre aux étudiants wallons qui partent étudier dans la capitale d’être éligibles, et aux jeunes bruxellois de profiter de la mesure en venant en Wallonie.