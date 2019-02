INFOGRAPHIES | Les incroyables salaires des Diables rouges

S’il s’engage bel et bien avec le club chinois de Shandong Luneng, Marouane Fellaini pourrait toucher le pactole. Mais il ne deviendrait pas pour autant le Diable rouge le mieux payé. La preuve en quelques chiffres.

Plus de 14 millions d’euros par an, tel est le salaire incroyable qui attend Marouane Fellaini s’il s’engage avec le club de Shandong Luneng. S’il accepte l’offre actuellement sur la table, l’ancien joueur du Standard deviendrait ainsi le deuxième Diable rouge le mieux payé, juste devant Thibaut Courtois, Eden Hazard et les deux autres Belges expatriés en Chine.

Chaque mercato le prouve un peu plus: les clubs belges sont bel et bien incapables de rivaliser avec les championnats émergents , boostés qu’ils sont par les pétrodollars de leurs dirigeants.

Même avec ses deux millions d’euros annuels, Adrien Trebel fait pâle figure à côté des émoluments que touche actuellement Edmilson Jr. au Qatar.