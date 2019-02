50.000 personnes attendues au carnaval de Nivelles

Soumonces, cavalcade et cortège des enfants, le carnaval de Nivelles se prépare.

L’ASBL Nivelles en Fête et l’échevin du Folklore Benoit Giroul ont dévoilé vendredi les affiches et le programme du 117e carnaval de Nivelles. L’événement, qui attire en général environ 50.000 personnes dans la cité des Aclots, est prévu du 9 au 12 mars 2019.

Le carnaval de Nivelles est un des plus importants de Wallonie et offre une particularité unique: il est composé d’une vraie cavalcade - où on retrouvera cette année plus de vingt groupes - et d’un cortège de gilles à l’occasion duquel défilent plus de 600 gilles et paysannes, répartis en neuf sociétés.

Soumonces et carnaval des enfants

Si le cortège principal est programmé le dimanche 10 mars, les festivités carnavalesques nivelloises sont plus étendues. Des soumonces donnant l’occasion aux sociétés de gilles et aux paysannes de déjà sortir en ville avec leurs musiciens ont lieu un mois puis quinze jours avant le week-end carnavalesque.

Le samedi 9 mars, un carnaval des enfants est organisé au départ de la gare. Et le dimanche 10 mars, le ramassage des gilles en musique à leur domicile après le bossage mettra Nivelles dans l’ambiance dès l’aube.

La cavalcade où l’on retrouvera des groupes extérieurs (Boncelles, Stavelot, Maubeuge, Malmedy, La Roche-en-Ardenne) partira de la gare de Nivelles le 10 mars vers 14h00, avec des invités d’honneur: les T’Chaplous de Chapelle-lez-Herlaimont. Le cortège de gilles, lui, suivra à partir de 15h15.

Le lundi 11 mars, un carnaval pour les écoles est prévu de 14h00 à 15h30, et le très typique «carnaval aclot» défilera en nocturne, à partir de 19h15, selon trois parcours définis en centre-ville et qui se rejoindront pour le rondeau final des gilles vers 21h00 sur la Grand-Place. La tradition veut que les Nivellois qui assistent à ce carnaval de nuit sortent déguisés dans les rues. Les gilles brûleront ensuite leur bosse devant les différents locaux de société.

Le mardi 12 mars, les plus vaillants après trois jours de fête participeront au «Raclot» des diverses sociétés nivelloises, avant un feu d’artifice qui sera tiré vers 20h00.