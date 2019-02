Deux retraités deviennent millionnaires en trouvant une astuce pour gagner à la loterie

Jerry et Marge Selbee, deux octogénaires habitant dans le Michigan (nord des États-Unis), sont devenus millionnaires en trouvant une faille dans un certain type de loterie.

En neuf ans, les Selbee ont accumulé pas moins de 26 millions de dollars grâce à une astuce pour être sûr de remporter de l’argent à chaque tirage d’une loterie.

Jerry a découvert en 2003 un nouveau jeu baptisé «Winfall». Contrairement au «Powerball» américain ou à «l’Euromillions» chez nous, avec des cagnottes qui grossissent énormément, les gains de «Winfall» sont plafonnés à 5 millions de dollars si personne ne parvient à trouver les six bons numéros.

Une fois le plafond atteint, s’il n’y a pas de grand gagnant au premier rang, le gain est réparti dans les rangs inférieurs (cinq, quatre ou trois bons numéros).

C’est cette particularité qui a intéressé Jerry, diplômé en mathématique. En quelques minutes, il est parvenu à déceler un moyen de gagner de l’argent à tous les coups.

«En jouant pour 1100 dollars, mathématiquement je devais avoir un ticket gagnant avec quatre chiffres, ce qui rapporte 1000 dollars, et dix-huit tickets gagnants de trois chiffres, ce qui fait 50 dollars par ticket, soit 900 dollars. Je me retrouve donc avec 1900 dollars de gains pour 1100 investis», explique-t-il à CBSNews, qui est venu interroger le couple.

Il explique l’astuce à sa femme et à chaque fois que la loterie atteint le plafond, le couple joue. L’astuce, tout à fait légale, leur permet d’engranger des montants de plus en plus conséquents. Ils invitent même leur famille et des amis à jouer comme eux.

La loterie finit par mettre un terme au jeu, faute de vente suffisante. Mais les Selbee découvrent un autre jeu de tirage fonctionnant sur le même principe, dans le Massachusetts. Ils doivent juste faire un long déplacement de dix heures de route.

Ils louent une chambre sur place à chaque fois que les gains atteignent le plafond et achètent des tickets par milliers, en utilisant la même astuce à chaque fois.

En 2011, des journalistes informés des montants joués dans certains lieux découvriront qu’il y a deux groupes de personnes qui font grimper les achats de tickets: les Selbee et des étudiants du MIT.

Mais une enquête de l’état du Massachusetts confirmera qu’il n’y a rien d’illégal et que l’état continue d’ailleurs de gagner de l’argent grâce à sa loterie. Le jeu sera néanmoins arrêté.

Une incroyable histoire qui a intéressé Hollywood, puisque Jerry et Marge Selbee ont vendu les droits de leur péripétie à une productrice.

Un reportage leur était consacré la semaine dernière sur CBS (voir vidéo en tête d’article).