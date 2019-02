David Goffin sans coach jusqu’en mars

David Goffin reprendra la compétition sans entraîneur à Montpellier la semaine prochaine.

Sans coach depuis la fin «d’un commun accord» de sa collaboration avec Thierry Van Cleemput, au lendemain de son élimination au 3e tour de l’Open d’Australie, il y a un gros mois, David Goffin retrouvera la compétition, mercredi prochain à Montpellier (ATP 250). Le Liégeois (ATP 21) se déplacera toujours sans entraîneur à l’Open Sud de France (dur, indoor) et cela sera encore le cas aux tournois suivants (Rotterdam,...).

«Des pistes se précisent pour éventuellement une mise en place à Indian Wells (Masters 1000 en Californie, dès le 7 mars), mais rien n’est confirmé du tout» a confié son entourage ce vendredi.

Pour rappel, le N.1 belge et Thierry Van Cleemput, son entraîneur des débuts et depuis avril 2014, avaient mis un terme à leur collaboration le 20 décembre.

«Nous avons décidé Thierry Cleemput et moi-même de mettre un terme à notre relation professionnelle, d’un commun accord. Nous avons partagé des moments extraordinaires sportivement et humainement… et je tiens beaucoup à le remercier pour cela. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses futures collaborations», avait déclaré le joueur de 28 ans sur les réseaux sociaux, peu après son élimination, par le Russe Daniil Medvedev (ATP 19) à Melbourne.

Dans la foulée, on avait aperçu Thierry Van Cleemput dans le clan de Simona Halep, la N.3 mondiale.