Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce vendredi

24 ans et déjà à la tête de 300 personnes ; Il a vaincu l'Atlantique à la rame; Christian Dior, passeur de rêves; 5 astuces pour bien choisir votre mot de passe; Cela s'est passé en janvier 2019: testez notre Memory de l'actu ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 1 février.

Courcelles: Aurore Goossens, 24 ans seulement et déjà à la tête de 300 personnes au CPAS

Les verdicts sont tombés ce mercredi soir au Bocuse d’or 2019. Le Danemark remporte le bocuse d’or, la Suède décroche le bocuse d’argent et la Norvège le bocuse de bronze. À cette razzia nordique, s’ajoute le prix du meilleur commis au niveau mondial, décerné au Danois Christian Wellendorf Kleinert .

Caroline Taquin, la bourgmestre de Courcelles, ne tarit pas d’éloges lorsqu’on évoque la nouvelle présidente du centre public d’action social, la jeune Aurore Goossens. «Elle est courageuse, clairvoyante et a bien la tête sur les épaules,» estime notamment la femme la plus populaire de Wallonie.Courageuse, Aurore Goossens doit l’être. Sans cela, elle n’aurait pas accepté une mission aussi importante que la présidence du CPAS. On pourrait même ajouter qu’elle ne doit pas avoir froid aux yeux, parce qu’à 24 ans seulement, il fallait oser se lancer dans un tel challenge. Elle serait d’ailleurs la plus jeune de Wallonie à occuper le poste.

Handibasket: de l’équipe nationale belge à la prestigieuse Bundesliga

Alors que Joachim Gérard vient d’ajouter deux nouvelles victoires en double à son palmarès en tennis en chaise en Australie, on a rencontré Frédéric Roloux, ancien basketteur en chaise roulante qui a évolué au sein de la prestigieuse Bundesliga, la D1 allemande. C’est chez lui, à Alleur, autour d’une tasse de café qu’il a accepté de nous raconter son histoire atypique. Alors que l’on s’attend à rencontrer un homme en chaise roulante, c’est un grand barbu à la carrure imposante qui nous ouvre la porte. Depuis 30 ans, suite à un accident de la route, Frédéric porte une prothèse à la jambe gauche.

Après 47 jours, Guillaume Vanderwinden a vaincu l’Atlantique à la rame

PAprès 47 jours, le Brabançon a terminé sa traversée de l’Atlantique à la rame, en compagnie de ses quatre potes anglais.

Couvin percevra 30 000€ de taxe complémentaire sur les carrières

Elles rapportent à la Ville, les trois carrières de l’entité couvinoise! Mais au dernier conseil communal de l’année 2018, déjà sous cette législature, l’opposition Écolo et Pep’s avait réclamé que l’on applique une taxe complémentaire sur l’exploitation de la pierre, en observant que le récent dispositif mis en place par la Région rapportait trop peu.

Christian Dior, passeur de rêves

Après un succès énorme à Paris, l’expo consacrée à Christian Dior fait étape à Londres de manière majestueuse.

«Dream Box» au MIMA, l’expo qui vous laissera bouche bée

Elle attend, cette bouche béante encadrée de naïades art déco aux jambons velus de faune. Vous y êtes aspiré, comme Pinocchio dans le ventre de la baleine. Mais au lieu d’y retrouver la moustache débonnaire d’un grand-père à la chaleur jaune d’une bougie, l’estomac psychédélique vous flanque le mal de mer. Ses vagues de rouge et de bleu submergent l’oreille interne. Et ce n’est pas la suite stroboscopique de ce tube digestif en trompe l’œil qui vous rejettera sur la terre ferme. L’œuvre qui ouvre «Dream Box», 6e expo du MIMA, en donne immédiatement le ton. Sortie du cerveau rigolard de l’affichiste schaerbeekois Elzo Durt, elle fait vaciller la raison comme un concert de punk.

Journée du changement de mot de passe: 5 astuces pour bien choisir les vôtres

Le 1er février, c’est le «Change Your Password Day», Journée du changement de mot de passe. Voici 5 conseils pour bien les choisir. Voici nos conseils pour renforcer votre sécurité.

Des «gaming night» dans les chambres d’hôtes

Étendre encore davantage son offre de jeux: voilà ce qui anime Jean-Pol Driesen, à la tête, avec son épouse, des chambres d’hôtes Lomalienne en plein cœur de la Hesbaye, à Geer. «Nous avons déjà deux Escape game au sein de nos bâtiments, puis plusieurs salles de jeux», explique ce militaire qui a définitivement pris goût pour ce rôle d’hôte à la tête duquel il est depuis un an et demi.

La manif des étudiants récupérée par les politiques? Juste un peu…

Les organisateurs de la marche pour le climat de Liège l’avaient annoncé dès le départ: ils ne voulaient pas que leur mobilisation soit récupérée. Et elle ne l’a pas trop été, au final.

JEU | Cela s'est passé en janvier 2019: testez notre Memory de l'actu

Découvrez les événements marquants du mois de janvier 2019 avec notre Memory rétrospectif.

