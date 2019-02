Onze personnes évacuées à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone à Auderghem

Plus de peur que de mal dans une maison à Auderghem.

Onze habitants d’une maison de l’avenue de la Houlette à Auderghem ont dû être évacués vendredi vers 2h30 du matin, à cause d’une fuite de gaz provenant d’une chaudière, a indiqué vendredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Cinq personnes d’une même famille ont été hospitalisées.

«Ce vendredi à 02h39 une ambulance s’est rendue à Auderghem, avenue de la Houlette, pour une personne faisant un malaise. Arrivés sur place, les ambulanciers ont détecté la présence de monoxyde de carbone. Les onze occupants de la maison ont donc été évacués et une ventilation a été entamée», a déclaré Walter Derieuw.

«Les pompiers ont été appelés en renfort et, sur place, ont mesuré une forte concentration de monoxyde de carbone au rez-de-chaussée. Une chaudière était la source du gaz toxique. Le compteur de gaz et la chaudière ont donc été scellés par le technicien de Sibelga. La famille qui vit au rez-de-chaussée, des parents avec leurs 3 enfants de moins de 15 ans, a été transférée vers l’hôpital», a poursuivi le porte-parole des pompiers.

«L’intoxication des parents est plus sévère que celle des enfants mais leurs jours ne sont pas en danger. Les voisins prennent soin de leur chien en leur absence car leur appartement est inhabitable pour l’instant. Les occupants des premier et deuxième étages, soit au total six personnes, ont-elles pu regagner leurs logements».