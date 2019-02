Dix images pour ressentir le froid polaire qui frappe les États-Unis

Le nord des États-Unis est toujours pris dans une vague de froid historique qui frappe la région depuis plusieurs jours et se dirige lentement vers la côte Est.

De -29 à -46°C dans certaines parties du Midwest: on peut dire qu’une partie des États-Unis grelotte sacrément.

L’air polaire descendu de l’Arctique a fait douze morts selon un bilan provisoire, mais a également provoqué des coupures d’eau et d’électricité, des perturbations dans les transports et de nombreux accidents de la route.

Cette vague de froid historique doit lentement quitter le nord du pays pour se déplacer vers l’Est.

Chicago, troisième ville du pays, a connu mercredi le second jour le plus froid de son histoire avec -29 degrés. Le record de -32 degrés date du 20 janvier 1985.

La ville a connu des phénomènes naturels hors du commun cette semaine, comme les «séismes de gel». Selon la télévision locale WGN, plusieurs habitants ont dit avoir entendu des explosions provoquées par de l’eau gelée dans le sol qui se brise sous la pression des pas.

Plus de 2.300 vols intérieurs et internationaux étaient annulés jeudi, selon le site spécialisé FlightAware.

Certaines images permettent de mieux se rendre compte du froid qui règne actuellement au pays de l’Oncle Sam. Sur les réseaux sociaux, les internautes partagent leurs mésaventures, à base d’eau bouillante qui gèle instantanément, de bulles de savon frigorifiées ou encore de toilettes fendues par la glace.

Voici dix images insolites.

How cold is it in the Midwest? Bubbles are freezing.



Remember to take your pets inside.#PolarVortex2019 pic.twitter.com/ZfkbZdy2Si — Daniel Schneider (@BiologistDan) 30 janvier 2019

“Is Iowa really THAT cold?” pic.twitter.com/htxSZzy2QB — Taylor Scallon (@taylor_scallon) 31 janvier 2019

Mesmerizing video shows a ship break ice through the #Chicago River, where temperatures are lower than -20°! https://t.co/fPBznNGpcl #SnowSquall pic.twitter.com/aoe3NekWvz — Eyewitness News (@ABC7NY) 30 janvier 2019