L’Inter éliminée par la Lazio malgré l’égalisation d’Icardi à la 120e : Radja Nainggolan a manqué le tir au but décisif

Radja Nainggolan, cinquième et dernier tireur de l’Inter, a manqué son tir au but. Photo News

La Lazio, victorieuse de l’Inter, jouera le Milan AC pour une place en finale de la Coupe d’Italie.

La Lazio Rome a éliminé l’Inter Milan au bout du suspense (1-1, 3-4 t.a.b) ce jeudi en quart de finale de la Coupe d’Italie et affrontera le Milan AC pour une place en finale. Radja Nainggolan, monté durant les prolongations (106e), a manqué le tir au but décisif. Silvio Proto était sur le banc de la Lazio, Jordan Lukaku n’était pas repris.

Au terme des nonante minutes réglementaires, aucune des deux équipes n’était parvenue à faire la différence. En prolongations, Immobile avait donné l’avantage à la Lazio (108e). Icardi a égalisé sur penalty à la 120e minute.

Aux tirs au but, Lautaro Martinez et Nainggolan, cinquième et dernier tireur, ont manqué leur tentative pour l’Inter, alors que seul Durmisi a échoué pour la Lazio.

Les Biancocelesti rejoignent ainsi le Milan AC, la Fiorentina de Kevin Mirallas et l’Atalanta Bergame de Timothy Castagne en demi-finales de la Coupe d’Italie.