L'Australie a connu son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 30 degrés Celsius, accompagnée d'une sécheresse dévastatrice et des feux de brousse qui ont contribué à la mort massive de poissons, a-t-on indiqué vendredi de source officielle.

Il s'agit de la moyenne la plus élevée pour un mois de janvier depuis qu'on enregistre les températures en Australie. "Nous avons vu les effets de la vague de chaleur toucher d'importantes parties du pays à travers la plupart du mois, avec des records battus tant sur la durée qu'en ce qui concerne les températures extrêmes enregistrées pour une journée", a indiqué un responsable du bureau de climatologie, Andrew Watkins. Selon lui, les conséquences du réchauffement climatique global, qui a vu les températures en Australie croître de plus d'un degré Celsius ces 100 dernières années, "ont aussi contribué" à la vague de chaleur enregistrée en janvier 2019. Les pluies ont aussi été en dessous de la moyenne dans l'ensemble de l'Australie pour le mois de janvier, selon la même source. La température la plus élevée en janvier a été de 49,5 degrés Celsius et a été relevée le 24 janvier dans le sud de l'Australie. Plus d'un million de poissons sont morts en raison de cette vague de chaleur dans le bassin du Murray-Darling, rivière qui traverse cinq Etats dans l'est du pays.