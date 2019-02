Jupiler Pro League - Halilovic prêté par l'AC Milan au Standard

(Belga) Après deux départs de dernière minute, avec Christian Luyindama à Galatasaray et Uche Agbo au Rayo Vallecano, le Standard de Liège a officialisé jeudi sur son site internet l'arrivée sous forme de prêt avec option d'achat du milieu de terrain offensif Alen Halilovic en provenance de l'AC Milan.

Alen Halilovic est prêté au club liégeois jusqu'en juin 2020 avec une option d'achat intégrée dans le contrat. Le milieu offensif croate, 22 ans, dispose à son jeune âge d'un CV impressionnant. À seulement 18 ans, après avoir débuté sa carrière professionnelle au Dinamo Zagreb deux ans plus tôt, le gaucher de Dubrovnik est transféré au grand FC Barcelone. Il ne disputera cependant qu'une rencontre officielle avec l'équipe première des Catalans en huitièmes de finale de la Coupe d'Espagne face à Elche le 15 janvier 2015. Halilovic est ensuite prêté au Sporting de Gijon où il dispute 37 rencontres lors desquelles il inscrit 5 buts et délivre 5 assists. Ses performances attirent l'attention d'Hambourg en Allemagne qui le transfère définitivement. Cependant, une fois encore, le Croate est loué un an en Espagne à Las Palmas. Il porte alors à 39 reprises le maillot du club de la capitale de Grande Canarie pour 2 buts et 4 assists. Depuis son arrivée à Milan, il a pris de nombreuses fois place sur le banc en Serie A. Halilovic a toutefois bénéficié de temps de jeu lors de trois matches d'Europa League cette saison avec les Rossoneri. Même s'il aurait pu opter pour la Bosnie-Herzégovine, Halilovic a décidé de défendre les couleurs de la Croatie en équipe nationale. Il a jusqu'à présent porté le maillot des vice-champions du monde à neuf reprises. Il ne faisait cependant pas partie de l'effectif en Russie. (Belga)