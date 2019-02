(Belga) Les forces américaines ont mené une frappe aérienne en Somalie, tuant 24 islamistes du groupe des shebab, ont annoncé jeudi des responsables militaires du Pentagone.

Le bombardement, mercredi, a été effectué près "du lieu d'un campement terroriste" dans la région du Hiran, dans le centre de la Somalie, a indiqué le commandement américain en Afrique dans un communiqué. Cette frappe s'inscrit dans le cadre d'une mission en cours dans laquelle les forces américaines coopèrent avec l'Union africaine et les forces de sécurité nationale somaliennes pour combattre les islamistes somaliens shebab. De telles "frappes continuent d'aider nos partenaires à faire des progrès dans leur lutte contre les terroristes transnationaux qui s'opposent à la paix en Somalie et dans la région", a précisé le directeur des opérations du commandement américain en Afrique, le général Gregg Olson. Le Pentagone a accentué le rythme de ses frappes en Somalie ces dernières années. Le mois dernier, l'armée américaine a indiqué avoir tué 62 shebab dans six frappes aériennes en Somalie. Les islamistes somaliens shebab avaient revendiqué l'attaque d'un complexe hôtelier au Kenya ayant fait, mi-janvier, 21 morts et 28 blessés. (Belga)