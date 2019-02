Tielemans, Batshuayi, Fabregas, Higuain, Paredes…: les 10 transferts européens qu’il ne fallait pas manquer

Mais aussi…

On citera également quelques autres mouvements marquants de ce mercato, en vrac: le latéral espagnol Denis Suarez (Barcelone) rejoint Arsenal; le buteur paraguayen Miguel Almiron (Atlanta) arrive à Newcastle; la pépite brésilienne de Flamengo, Lucas Paqueta, a signé à l’AC Milan; le buteur grec Kostas Mitroglou (Marseille) a rejoint les rangs de Galatasaray; le défenseur portugais Pepe (Besiktas) rentre au pays puisqu’il a rejoint le FC Porto; le milieu français William Vainqueur (Antalyaspor), passé notamment par le Standard, l’OM et la Roma, a signé avec Monaco, qui a également acquis, entre autres, le latéral gauche Fodé Ballo-Touré (Lille) et George-Kévin N’Koudou (Tottenham); l’attaquant chinois Wu Lei (Shangai SIPG), surnommé le «Maradona chinois», s’est engagé avec l’Espanyol de Barcelone; la star brésilienne Ganso (Séville) rentre au pays tête basse où il s’est engagé à Fluminense; le Nigérian Victor Moses (Chelsea) a pris la direction de Fenerbahçe; l’attaquant espagnol Fran Sol (Willem II) a rejoint le Dynamo Kiev; le défenseur argentin Leonardo Balerdi (Boca Juniors) a opté pour Dortmund; le Celtic Glasgow se renforce avec l’arrivée de Timothy Weah (PSG), fils de l’ancienne vedette parisienne et actuel président du Libéria; les Rangers ont pu compter sur la signature de l’ancien international anglais Jermaine Defoe (Bournemouth); l’ancien Soulier d’or et attaquant anderlechtois Matias Suarez (Belgrano) s’est engagé avec River Plate; l’ex-espoir anderlechtois Idrissa Doumbia (Akhmat Grozny) a signé au Sporting du Portugal; et bien d’autres…

Pavard et de Jong dans six mois

Et pour être complet, on mentionnera également deux transferts actés durant cet hiver pour le 1er juillet prochain. Il s’agit de la jeune pépite néerlandaise Frenkie de Jong (Ajax), qui a donné ses faveurs au grand Barça, et de l’international français Benjamin Pavard (VFB) qui défendra les couleurs du Bayern la saison prochaine.

+ Toutes les infos sur le mercato