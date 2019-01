Stanciu (ex-Anderlecht) quitte le Sparta Prague pour Al-Alhi

(Belga) Le milieu international roumain Nicolae Stanciu, ancien joueur d'Anderlecht, a été transféré jeudi du Sparta Prague au club saoudien d'Al-Alhi (Djeddah), a annoncé l'équipe tchèque.

Selon les médias tchèques, le milieu de 25 ans s'est engagé pour trois ans et demi, pour un transfert d'une valeur 8 millions d'euros. Il avait été la recrue la plus chère du Championnat tchèque à son arrivée en provenance d'Anderlecht début 2018 pour environ 4 millions d'euros. En août 2016, les Mauve et Blanc avaient déboursé 8 millions d'euros pour le transférer du Steaua Bucarest. Après un et demi, il avait quitté le stade Constant Vanden Stock. Stanciu était devenu le capitaine du Sparta, qui végète à la 5e place, très loin du leader, le rival du Slavia Prague. (Belga)