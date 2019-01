Le Standard cède Uche Agbo au Rayo sur base d’un prêt avec option d’achat

Uche Agbo est prêté avec option d’achat par le Standard au Rayo Vallecano, a annoncé le club liégeois jeudi.

Le Nigérian Uche Agbo a été prêté ce jeudi en fin de mercato au Rayo Vallecano, le troisième club madrilène qui évolue en Liga.

Agbo était arrivé à Liège en juillet 2017 en provenance de Watford. Depuis lors, le médian nigérian, 23 ans, a disputé 58 matchs, marqué 1 but et remporté la Coupe de Belgique 2018 avec le Standard.

Cette saison, il a pris part à 10 rencontres de Jupiler Pro League et 4 d'Europa League.