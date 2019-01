Youri Tielemans file à Leicester jusqu’en fin de saison

Le club anglais de Leicester City a officialisé l’arrivée de Youri Tielemans. Il s’agit d’un prêt. Le Diable rouge est en réalité échangé avec André Silva, lequel prend le chemin inverse et file à Monaco.

Formé à Anderlecht, Tielemans, 21 ans, avait débuté en équipe première en 2013. Le médian s’est rapidement imposé dans le onze de base des Mauve et Blanc. Il a quitté Anderlecht en 2017, quelques semaines après avoir décroché un deuxième titre de champion et avoir été désigné Footballeur Pro de l’année, pour Monaco en échange de 25 millions d’euros.

Tielemans a disputé 35 rencontres (toutes compétitions confondues) et inscrit 1 but lors de sa première saison en Principauté. Cette saison, son compteur indique 30 rencontres (dont 20 en Ligue 1) et 5 buts. Mais le Diable Rouge n’entre plus dans les plans de Leonardo Jardim, revenu sur le banc en remplacement de Thierry Henry.

Il est prêté à Leicester, alors que le Portugais Adrien Silva effectue le chemin inverse. International portugais de 29 ans et vainqueur de l’Euro 2016, Silva, ancien joueur du Sporting Portugal, a très peu joué à Leicester cette saison.

Leicester est 11e de la Premier League avec 32 points en 24 rencontres.