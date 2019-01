Feyenoord obtient le prêt de Cuco Martina en provenance d’Everton

Feyenoord se renforce avec Rhuendly «Cuco» Martina. Le défenseur international curacien de 29 ans est prêté jusqu’en fin de saison par Everton.

Suite à la blessure d’Éric Botteghin, Feyenoord a décidé de s’offrir les services de Martina pour le reste de la saison. Le Brésilien s’est, en effet, blessé le weekend dernier face à l’Ajax Amsterdam (6-2) et il ne pourra plus monter sur le terrain avant de nombreux mois.

Depuis l’été dernier, Martina était loué à Stoke City par Everton mais il a décidé de revenir dans le club où il a été formé. Il n’a cependant jamais joué pour les Rotterdamois. Martina a débuté son parcours professionnel au RBC Roosendaal avant de porter le maillot du RKC Waalwijk et du FC Twente aux Pays-Bas. Il a ensuite migré en Premier League, plus précisément à Southampton en 2015 puis à Everton deux ans plus tard. Il bénéficie toujours d’un contrat jusqu’à l’été 2020 chez les «Toffees».