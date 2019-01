Un incendie fait une blessée grave à Tournai

Un incendie s’est déclaré ce jeudi soir à Tournai, dans une habitation de la Cité du Vert Bocage. L’occupante des lieux a dû être prise en charge sur place par le SAMU avant d'être emmenée en ambulance. Elle est grièvement blessée.

Jeudi, vers 20h, un incendie s’est déclaré dans une maison de la cité du Vert Bocage à Tournai. L’occupante, une sexagénaire, qui vivait seule, a été grièvement blessée et a dû recevoir les premiers soins sur place avant d'être emmenée en milieu hospitalier.

Le feu a pris au rez-de-chaussée, dans le séjour, alors que l’occupante des lieux se trouvait dans la pièce située à l'arrière. Les voisins disent avoir entendu une explosion, avant le début de l’incendie.

Selon Issam Joudar, capitaine des pompiers de Tournai, celle-ci résulterait plus probablement de l’incendie. On ignore l'origine du sinistre et si le gaz y est pour quelque chose. Comme nous l'expliquait le directeur du Logis, Devrim Gumus, descendu sur les lieux, le gaz naturel dessert ces habitations mais les locataires ont le choix de leur système énergétique. En clair, ils peuvent opter pour le gaz s'ils le souhaitent mais aussi utiliser l'électricité s'ils préfèrent.

À l'arrivée des pompiers sur les lieux, soit une quinzaine d'hommes, le rez-de-chaussée était en flamme. Une équipe s'est activée pour éteindre le feu alors qu'une autre sortait la victime du brasier. Selon la police présente sur les lieux, le pronostic vital de la locataire serait engagé.

La locataire de l'appartement situé au-dessus de la pièce en feu était déjà sortie lorsque les hommes du feu sont arrivés sur place. Par mesure de sécurité, les maisons voisines ont également été évacuées. Une dizaine de personnes ont donc été priées d'attendre le feu vert des pompiers avant de réintégrer leur domicile, des mesures de CO devant notamment être effectuées pour être certains d'éviter tout risque d'intoxication.