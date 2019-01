Finalisation du RER: le gouvernement wallon approuve l’accord de coopération

La Chambre approuve l’accord de coopération

La Chambre a approuvé jeudi à l’unanimité moins quatre abstentions l’accord de coopération qui doit permettre de finaliser les travaux du RER conclu entre l’État fédéral et les trois Régions. Cet accord permet d’assurer que les montants débloqués dans le cadre du «milliard vertueux» demandé par le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, seront bien pérennisés jusque 2031, assurant ainsi le financement de l’achèvement des travaux du RER sur les lignes 124 Bruxelles-Nivelles et 161 Bruxelles-Ottignies, ainsi que pour permettre à des projets ferroviaires stratégiques de voir le jour en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, a indiqué le ministre.

L’accord de coopération décrit également les nouvelles règles relatives à la clé 60/40 qui sera d’application pluriannuelle dans le cadre des enveloppes respectivement de 298,9 millions d’euros pour les investissements à réaliser sur le territoire wallon et de 448,4 millions d’euros pour ceux à réaliser sur le territoire flamand. Cet étalement de la clé sur plusieurs années va permettre d’éviter des retards de chantier pour des questions administratives d’équilibre annuel entre les dépenses en Flandre et en Wallonie, a précisé Bellot.