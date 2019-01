VIDEO| L'appel urgent de la Croix-Rouge de Tournai pour des vêtements chauds

Parce que ses stocks sont pratiquement vides, la Vestiboutique solidaire de la Croix-Rouge de Tournai lance un appel aux dons.Il y a urgence...

Installée depuis trois mois dans son nouvel espace de la rue de la cordonnerie, dans le Piéto de Tournai, la Vestiboutique solidaire de la Croix-Rouge est déjà victime de son succès. Les stocks de vêtements d’hiver ont fondu comme neige au soleil et il est plus que temps de les réapprovisionner. Pour cela, l’équipe de bénévoles - ils sont une petite trentaine - lance un appel aux dons. Le principe de la vestiboutique consiste à revendre ces derniers à petits prix afin de permettre aux personnes précarisées de se vêtir correctement et, surtout en cette période, chaudement. Mais la Vestiboutique est aussi ouverte à tous et les motivations pour la fréquenter sont nombreuses. Ainsi, l’on peut très bien pousser la porte du magasin pour y faire des trouvailles à petit prix pour toute la famille, mais aussi dans le but de consommer de manière durable en évitant le gaspillage, pour participer à une économie solidaire qui permet d’améliorer les conditions d’existence des plus vulnérables mais encore, pour soutenir et investir dans les actions et projets locaux de la Croix-Rouge.

Car, tous les revenus générés dans ces boutiques servent à financer les autres activités de proximité de la Croix-Rouge en faveur des plus démunis et notamment, à Tournai, les tournées hivernales auprès des sans-abri et les activités durant le plan hivernal.

Si elles ont reçu une attestation du CPAS, des personnes en difficulté peuvent également recevoir une aide plus spécifique, gracieusement, au sein de la Vestiboutique comme un sac à dos contenant des vêtements chauds et des kits d’hygiène corporelle. Les dons de vêtements homme, femme, enfant, bébé, de chaussures et d’articles de maroquinerie, propres et en bon état, sont vivement attendus pendant les heures d’ouverture. Principalement des vêtements chauds particulièrement bienvenus en cette période hivernale.

Les bénévoles se relaient à la vestiboutique, tous les jours, du lundi au vendredi, de 10 h à 18h, ainsi que le samedi de 9 h à 17h.

Plus de 1000 bénévoles

Le réseau Croix-Rouge compte en Wallonie et à Bruxelles 92 vestiboutiques, dont une spécialisée dans les articles de sport à Gembloux. Ensemble, elles génèrent un bénéfice annuel qui dépasse le million d’euros (350 000 pièces vendues), budget qui est totalement réinjecté dans les nombreux projets d’action sociale des Maisons Croix-Rouge (comme les épiceries sociales qui permettent aux personnes précarisées de faire leurs courses en payant 50 % du prix magasin). Les vestiboutiques rassemblent aussi plus de 1 000 bénévoles

Vestiboutique, rue de la cordonnerie, 16 à 7500 Tournai (dans le piétonnier). Tel : 069/22 10 15