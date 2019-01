Deuxième remise générale d’affilée en provinciales liégeoises

On ne jouera pas encore ce week-end. EdA - 201967345974

Comme le week-end dernier, on ne jouera pas ces samedi et dimanche en provinciales. Une décision logique.

Mercredi déjà, Marc Collard-Bovy, le président du CP, annonçait «qu’il y avait 95% de chances que l’on remette à plus tard la journée de ce week-end.»

Et ce jeudi, peu avant 18h, l’information a bien été confirmée. Pour la deuxième semaine d’affilée, les joueurs de provinciales, comme ceux de D3B amateurs d’ailleurs, dont la remise fut officialisée un peu plus tôt dans l’après-midi, n’exerceront pas leur passion. « Le Comité provincial de Liège a décrété pour la période du 1er au 4 février 2019 inclus une remise générale (matchs officiels et amicaux, même sur synthétiques). Dès lors, remise également pour la RIL», a annoncé le CP.