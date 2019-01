Attentat au Musée juif de Belgique: «Quand on déplace une telle arme, on met rarement le doigt sur la détente»

Un expert a longuement manipulé la kalachnikov et le revolver, pour expliquer leur fonctionnement aux jurés. Photo News

Après le témoignage de plusieurs membres de la famille Riva ce jeudi, la cour d’assises s’est penchée sur les deux armes employées pour l’attentat au Musée juif le 24 mai 2014. Le profil génétique de Mehdi Nemmouche a été mis en évidence à quatre endroits du fusil d’assaut.

L’ADN de Mehdi Nemmouche retrouvé sur la kalachnikov utilisée pour l’attentat au Musée juif n’implique pas forcément qu’il ait utilisé l’arme, a précisé un expert en balistique ce jeudi après-midi devant la cour d’assises. La présence de son profil génétique peut résulter d’une manipulation de l’arme ou de son transport. «Mais quand on déplace une telle arme, on met rarement le doigt sur la détente», a précisé l’expert, sans toutefois écarter catégoriquement cette hypothèse.

Après le témoignage de plusieurs membres de la famille Riva ce jeudi, la cour s’est penchée sur les deux armes employées pour l’attentat au Musée juif le 24 mai 2014 et retrouvées en possession de l’accusé lors de son arrestation à Marseille six jours plus tard.

Un expert a longuement manipulé la kalachnikov et le revolver, pour expliquer leur fonctionnement aux jurés.

Le profil génétique de Mehdi Nemmouche a été mis en évidence à quatre endroits du fusil d’assaut: le talon de crosse, le garde main, la queue de détente et le levier d’armement. Ces traces peuvent relever d’un tir, d’un transport ou d’une manipulation, selon le spécialiste.

La défense de Mehdi Nemmouche a posé plusieurs questions pour soutenir la thèse que l’empreinte sur la détente était liée à une manipulation de sécurisation de l’arme. Ce que l’expert n’a pas démenti. Mais ce serait le fait d’une personne ayant une connaissance avancée du fonctionnement de la kalachnikov, et il est tout à fait possible de sécuriser l’arme sans toucher la détente, a-t-il nuancé.

L’utilisation des deux armes de la tuerie ne nécessite pas une force particulière, a encore dit l’expert.

Quant au coaccusé Nacer Bendrer, il a été confronté au fait que l’endroit où son ADN a été retrouvé sur le pistolet Glock était compatible avec une manœuvre de chargement, il n’a pas pu donner de réponse. «Je l’ai pris par la poignée. Je l’ai touché, c’est tout», a-t-il répondu à la présidente.

Mehdi Nemmouche, qui nie être l’auteur des faits, affirme avoir trouvé les armes dans un sac volé dans une voiture dans la nuit du 27 au 28 mai, à Bruxelles.