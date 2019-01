Georges-Kevin N’Koudou 8e transfert entrant à l’AS Monaco

L’AS Monaco a annoncé ce jeudi l’arrivée de Georges-Kévin N’Koudou en provenance de Tottenham. Le milieu offensif français est prêté jusqu’en fin de saison.

Formé au FC Nantes, avec qui il fait ses débuts chez les professionnels lors de la saison 2013-2014, le joueur de 23 ans a ensuite joué pour l’Olympique de Marseille (2015-2016) avant de rejoindre Tottenham en août 2016. Après six mois à Burnley entre janvier et juin 2018, c’est la seconde fois qu’il est prêté par Tottenham. «Je suis heureux de retrouver la Ligue 1 et très impatient de rencontrer mes coéquipiers, de tout donner sur le terrain avec ce maillot rouge et blanc», a dit l’ancien international espoir français.

«Georges-Kévin N’Koudou est un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 avec Nantes et surtout Marseille. Sa vitesse et son explosivité seront une force supplémentaire pour l’équipe», a décalré Vadim Vasilyev, directeur général de l’ASM.

Après les défenseurs Naldo (Schalke) et Ballo-Touré (Lille), les milieux Vainqueur (Antalyaspor) et Fabregas (Chelsea) ainsi que les attaquants Vinicius (Naples), Gelson Martins (Atlético Madrid) et Foster (Orlando Pirates), N’Koudou est déjà la 8e recrue hivernale du club monégasque, 19e et avant-dernier en Ligue 1.