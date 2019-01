NLMK Clabecq: les syndicats choqués, un piquet de grève installé

Un piquet de grève s’est installé devant l’usine

Le personnel a débrayé à la suite des détails dévoilés par la direction à propos de son plan industriel élaboré pour assurer l’avenir de l’usine. Un communiqué rédigé en commun par les trois syndicats actifs au sein de l’entreprise annonce ce jeudi soir que les grilles du site ont été refermées, et un piquet de grève s’est installé.

À la suppression de 290 emplois, la direction a ajouté jeudi l’impact de différentes mesures d’économie qu’elle compte appliquer.

«Pendant plus de quatre heures de présentation, la direction a progressivement dévoilé l’impact sur les diverses équipes d’une économie de 20 millions d’euros: disparition de pans entiers de production, sous-traitance de plusieurs services, flexibilité et polyvalence maximale, automatisation de certaines tâches… Et le sort du personnel qui reste n’est pas plus enviable. La direction prévoit en effet de faire des économies sur le coût du travail pour plus de 3,5 millions d’euros», indique le communiqué des syndicats.

Ceux-ci listent dès lors comment la direction compte réaliser ces économies, parlant d’une «bombe sociale» et de «mesures totalement imbuvables»: révision des primes, gel de l’indexation des salaires durant trois ans, nouvelles règles sur les heures supplémentaires, dénonciation de certaines conventions collectives de travail en cours, gel de l’application des accords interprofessionnels durant quatre ans…