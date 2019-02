Dick Miller, ami de Billy dans Gremlins

L’acteur américain Dick Miller s’est éteint mercredi à l’âge de 90 ans. Il avait joué dans 175 films et de nombreuses séries.

L’acteur Dick Miller, vu notamment dans Gremlins et Terminator, est décédé à l’âge de 90 ans mercredi.

Sa carrière a commencé en 1955 dans le film Apache Woman réalisé par Roger Corman. Il tournera encore sous les ordres de Corman dans La loi des armes, The Oklahoma Woman, It Conquered the World, Naked Paradise, Bucket of Blood, Carnival Rock, L’enterré vivant, L’Halluciné, L’Horrible Cas du docteur X…

Il travaillera ensuite avec des icônes du grand écran comme Martin Scorsese (New York, New York), Robert Zemeckis (Crazy Day), Joe Dante (Piranhas), Steven Spielberg (1941)…

Mais il restera dans la mémoire de beaucoup de cinéphiles pour avoir incarné Murray Futterman, l’ami de Billy, dans Gremlins en 1984 et 1990 (réalisés par Joe Dante) et comme le propriétaire maléfique du magasin d’armes dans Terminator de James Cameron (1984).

Ce vétéran de Hollywood a joué dans 175 films et fait plus de 2 000 apparitions à la télévision dans des séries telles que Fame, Urgences, Côte ouest ou encore New York Police Blues.