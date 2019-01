Un ancien du Lierse et de Westerlo à Galatasaray

Galatasaray a annoncé ce jeudi la signature de l’attaquant Mbaye Diagne. Le Sénégalais, meilleur buteur de Turquie avec 20 buts, arrive en provenance de Kasimpasa.

Selon la presse turque, le montant du transfert serait de 12 millions d’euros et Diagne aurait paraphé un contrat jusqu’en juin 2023.

Diagne, 27 ans, va déjà connaître son 11e club en carrière. Passé par l’Italie et la Juventus, où il n’a jamais joué, il a évolué au Lierse (2014) et à Westerlo (2015). Arrivé à Kasimpasa en janvier 2018, l’international sénégalais a explosé avec la formation turque où il a marqué 32 buts en 34 matches en un an.

Diagne arrive donc à Galatasaray et devra aider sa nouvelle formation à résorber son retard sur Basaksehir, leader avec 6 unités de plus que le ‘Gala’, deuxième de Süper Lig. Encore engagé en Europa League, le club stambouliote défiera Benfica en seizièmes de finale.