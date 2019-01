Fibromyalgie, zona ou burn-out: le top 10 des maladies les plus recherchées sur internet

Rhume, grippe et cancer, grands absents du top 10

Certaines maladies fréquentes, comme la grippe ou le rhume, ne sont pas aussi recherchées qu’on ne pourrait le supposer. La grippe n’apparaît, par exemple, qu’à la 74e position (2 900 recherches mensuelles) alors que le rhume est hors classement (1 600 recherches mensuelles). Newpharma indique que les recherches pour ces maladies sont en réalité beaucoup plus fréquentes durant l’hiver que l’été, ce qui ne leur permet pas d’intégrer les premières places du top 100.

En ce qui concerne le cancer, cette maladie redoutée fait désormais partie du vocabulaire courant et touche chaque jour de nouvelles personnes. Pourtant, il n’apparaît qu’en fin de classement du top 100 des maladies les plus recherchées en Belgique.

Les termes «cancer» et «leucémie» arrivent respectivement en 69e et 102e positions. Parmi les cancers spécifiques, le «cancer du sein» est toutefois le plus recherché avec 2 130 recherches mensuelles. Il est d’ailleurs l’un de ceux qui entraînent le plus grand nombre de décès chez la femme. Suivent ensuite le «cancer de la peau» (2 070 recherches mensuelles) et le «cancer du côlon» (1 860 recherches par mois).