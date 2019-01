62 nouveaux logements dans le centre-ville de Mons

Le Collège communal vient d’approuver deux projets immobiliers portés par la société Lixon. Ils verront le jour sur deux terrains vagues.

La chasse aux dents creuses est ouverte. Pour atteindre l’objectif de créer 2 000 nouveaux logements privés dans le Grand Mons sans accentuer l’étalement urbain, les friches encore présentes dans les centres-villes seront amenées à se raréfier.

Dans le centre-ville de Mons, deux terrains vagues vont ainsi disparaître: l’un est situé rue Lamir, au coin formé avec la rue de Dinant, à quelques mètres du CPAS. L’autre est situé au carrefour formé par la rue de Gages et la rue des Canonniers.

À la manœuvre, la société Lixon qui négocie depuis plusieurs mois avec les autorités communales pour y construire deux projets immobiliers. Ces négociations viennent d’aboutir: le collège a délivré deux permis de bâtir qui déboucheront notamment sur la construction de 62 logements.

Redynamiser la ville

«Ces projets vont permettre de reconvertir un site abandonné à la rue des canonniers et d’enfin réhabiliter la friche qui existait depuis de nombreuses années à la rue Lamir» explique le Bourgmestre Nicolas Martin.

«Cela contribuera également à la redynamisation du centre-ville, et plus particulièrement du bas de la Ville. Le Groupe Lixon va ainsi créer de nouveaux logements de qualité qui viendront renforcer les autres projets en cours.» Le bourgmestre fait notamment référence au projet Renouv’0 et ses 9 000 m2 de bureaux à l’angle des rues Masquelier et des Canonniers, sur le site de l’ancien tri postal.

Dans le détail, dans la rue Lamir, un immeuble sera construit comprenant 20 appartements allant d’une à trois chambres, une maison unifamiliale et un niveau de sous-sol avec 11 emplacements de parking.

Le projet s’implante sur l’un des derniers terrains non bâti du centre-ville. Il permettra ainsi de refermer l’espace de la rue. Selon le Collège communal, l’architecture du bâtiment visera à trouver un équilibre entre l’architecture traditionnelle du centre-ville (toitures à versant, baies verticales, emploi de matériaux traditionnels) et une architecture contemporaine.

Du côté de la rue des Canonniers/rue des Gages, l’immeuble comprendra 41 appartements allant d’une à trois chambres, 2 espaces pour profession libérale, 41 emplacements de parking en sous-sol et l’aménagement d’un jardin en intra-îlot.

La date du début des travaux n’est pas encore connue, mais le Collège s’attend à un lancement «rapide» de ces chantiers privés.