Les étudiants bruxellois en route pour le climat

Des milliers de jeunes se sont à nouveaux réunis jeudi matin dans les rues de Bruxelles pour réclamer aux autorités des mesures fortes contre le changement climatique.

Des milliers de jeunes se sont à nouveau réunis à l’appel du mouvement «Youth For Climate» jeudi matin à Bruxelles pour réclamer aux autorités des mesures fortes contre le changement climatique, a constaté l’agence Belga sur place.

Le cortège a quitté la gare du Nord un peu plus tôt que prévu avant de marquer une pause sur le boulevard Roi Albert II. Il s’est élancé sur le boulevard du Jardin botanique vers 11h00, les élèves scandant leur désormais célèbre slogan: «Plus chauds, plus chauds, on est plus chauds que le climat! «.

Parmi les manifestants, Joséphine, 13 ans, a reçu l’autorisation de ses parents pour venir manifester. «Ils m’ont encouragée à venir, même si à l’école les choses bougent aussi», explique-t-elle. «Nous organisons des réunions pour voir quelles actions sont possibles dans l’enceinte de l’école et comment vivre de façon plus écologique».

«Mais c’est au gouvernement de se bouger», renchérit Elisa, pour qui l’interdiction du plastique doit être une «priorité absolue».

Les élèves peuvent également compter ce jeudi sur le renfort de quelques étudiants de l’enseignement supérieur. «Nous réclamons du gouvernement qu’il accorde autant d’attention à la crise climatique qu’à la crise bancaire de 2008, qu’il trouve des solutions! «, affirme Estelle, étudiante à l’UCL.

La marche, à hauteur du Boulevard Pacheco vers 11h30, doit passer par le Boulevard Maurice Lemonnier et se terminer à la gare du Midi. La dislocation est prévue à 12h30.

La semaine dernière, les jeunes étaient 35.000 à manifester dans les rues de la capitale. Le 10 janvier, lors de leur première journée d’action, ils étaient 3.000.

Le rassemblement a déjà débuté à la gare du nord pour la grève scolaire du climat. #youthforclimate pic.twitter.com/noCjjPbmN9 — Sophie Devillers (@DevillersSoph) 31 janvier 2019

Bientôt plus d’infos