VIDÉO | Une Australienne mordue par un serpent caché dans ses toilettes

La semaine dernière, une Australienne de 59 ans a eu la peur de sa vie en étant mordue par un python caché dans ses toilettes.

Si vous avez la phobie des serpents ou des toilettes, cette histoire ne va pas vous rassurer. Alors qu’elle se rendait aux toilettes pour satisfaire un besoin naturel, Helen Richards, une Australienne de 59 ans, a reçu un coup sec sur son bas, accompagné d’une grosse douleur.

Quelle n’a pas été sa surprise quand elle s’est aperçue qu’il s’agissait en réalité d’une morsure de python. Le reptile, enroulé dans le pot, a été probablement effrayé de voir sa seule échappatoire fermée.

Après s’être remise du choc, Helen Richards a refermé le couvercle avant de faire appel à des professionnels de la manipulation des serpents. Ceux-ci lui ont avoué qu’il n’était pas rare que des serpents se faufilent dans les toilettes mais qu’il était plus rare qu’ils mordent des êtres humains.

Encore marquée par cette expérience, la dame a affirmé qu’elle n’utiliserait plus jamais ses toilettes sans jeter un œil dans son pot. Et on peut la comprendre.