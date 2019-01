Le Westland va faire peau neuve: derniers permis obtenus

Le Westland Shopping Center va faire peau neuve. Les derniers permis ont été obtenus fin 2018 et les travaux vont commencer. Les nouveaux 50.000m2 de surface commerciale doivent permettre au shopping anderlechtois de rivaliser avec les autres centres bruxellois.

AG Real Estate annonce ce 30 janvier avoir obtenu fin 2018 les permis définitifs pour la rénovation complète du Westland Shopping Center, le mall commercial bien connu à Anderlecht.

Inauguré en 1972, le Westland n’avait jamais connu de rénovations de fond. Il était donc temps pour le centre commercial de l’ouest bruxellois de se mettre à jour. La concurrence fait en effet rage à Bruxelles où Docks a vu le jour à Schaerbeek, où Neo devrait voir un shopping s’implanter, et où les centres Monnaie et City2, également dans le portefeuille d’AG Real Estate, ont reçu leurs cures de jouvence.

Les travaux vont commencer dans le courant du premier trimestre 2019. Ce sont les bureaux DDS+, Outsign et JNC qui ont respectivement œuvré sur l’architecture, le design intérieur et le paysage.

Le promoteur annonce la mise à nu de la structure pour renouveler «l’identité architecturale» du shopping. Les façades seront ainsi retravaillées en ondulations et bardées de lattes alors que les entrées seront revues. On y verra entre autres un auvent permettant le déploiement de terrasses. Les plafonds seront rehaussés et la lumières sera favorisée.

Le Westland Shopping Center verra ses abords végétalisés, davantage de vitrages et hauteurs de plafond, des terrasses extérieures et des promenades et espaces verts. DDS+ / AG Real Estate

Les abords mêmes du shopping seront végétalisés grâce au déplacement de certaines places de parking sur le toit, des espaces verts seront créés, reliés par des «promenades». Au sein du complexe, les tapis roulant centraux qu'on connaît au Westland seront remplacés par un ascenseur panoramique qui permettra la création d'une «agora». Toilettes, consignes et espaces de repos seront revus.

AG Real Estate en profite pour annoncer l’arrivée au shopping «d’au moins trois locomotives», entendez des enseignes qui attirent les foules. Au total, le Westland atteindra 50.000m2 de surfaces commerciales «dont 12.000 ont déjà trouvé preneurs», et 2.350 places de stationnement. Les travaux seront essentiellement réalisés de nuit, permettant aux magasins de rester ouverts.