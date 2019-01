Plus de 800 postes à pourvoir à la STIB en 2019

Pas moins de 840 postes sont à pourvoir à la STIB cette année, indique jeudi la société bruxelloise des transports publics.

Avec un peu plus de 9.000 collaborateurs au 31 décembre 2018, la STIB continue à engager et renforcer ses équipes. En 2019, 840 postes sont à pourvoir (remplacements et postes supplémentaires). Du personnel de conduite (plus de 500 personnes), mais également beaucoup de collaborateurs techniques (environ 50 électromécaniciens, 40 mécaniciens, 40 électriciens, 30 spécialistes IT & Telecom, ...) et d’agents de sécurité (une trentaine) sont recherchés, souligne la société dans un communiqué.

L’an dernier déjà, plus de 800 nouveaux collaborateurs avaient rejoint les rangs de la STIB, l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois en Région bruxelloise.

La société fait face à deux défis: trouver du personnel technique et attirer davantage de femmes. Pour y arriver, elle «mène une politique active», précise-t-elle. Sur les 862 nouveaux membres du personnel recrutés en 2018, 151 sont des femmes (17,5%) et 191 du personnel technique (22,2%). Parmi ces 191 techniciens, on compte 16 femmes (8,4% du personnel technique recruté).

Parmi les 9.037 membres du personnel fin 2018, on dénombrait 968 femmes (10,71%).

En 2017, la STIB a franchi le cap de 10% de femmes au sein de son personnel, avec 898 femmes (10,2%), contre 9,8% en 2016 et 9,3% en 2015, ajoute l’entreprise.