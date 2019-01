NOTRE SÉRIE (4) | Le coworking est en plein boom à Bruxelles. Ses coussins patchwork, ses meubles de bois au design scandinave et son café bio attirent les «millenials». Cet aménagement commence même à influencer le bureau traditionnel, où les entreprises implantent désormais des espaces flexibles pour leur personnel. C’est ce qu’affirme Annick van Oordt, de l’agence de design et conseil Out Of Office.