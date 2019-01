TC Bruxelles - Prolongé, le procès des agents pénitentiaires de Forest se poursuivra lundi

(Belga) Le procès de 22 agents pénitentiaires et d'une directrice de la prison de Forest, dont la fin était attendue mercredi, se poursuivra lundi prochain. Il n'y aura pas d'audience jeudi et vendredi. Ces agents avaient été renvoyés devant le tribunal en juin 2018 pour y répondre de violences et traitements inhumains à l'égard de détenus. La directrice de l'établissement pénitentiaire est, elle, prévenue pour négligence coupable après avoir envoyé à l'isolement un détenu atteint de troubles psychiques.

Les répliques des avocats de la défense se sont faites entendre mardi et mercredi. Dans l'affaire du détenu de l'annexe psychiatrique hospitalisé deux jours après un incident, le tribunal a contesté l'accusation de non assistance à personne en danger et a invité les prévenus à se défendre sur ces faits mais sous une autre qualification. Ils devront répondre de coups et blessures involontaires, traitements dégradants et privation de nourriture. Le tribunal a mis l'affaire en continuation à l'audience de lundi, pour permettre à la défense de s'exprimer sous cet angle. Me Dimitri de Béco, l'avocat de la directrice prévenue pour négligence sur ce détenu, a fait valoir à l'audience que cela pourrait entraîner un problème de procédure. Il pourrait, selon lui, s'agir de faits différents de ceux pour lesquels sa cliente a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, et dont le tribunal n'est donc pas saisi. (Belga)